Ô tô ngập nước đến mức nào sẽ bị mất lái, 'nổi lềnh phềnh' giữa đường?

Với ô tô, do cấu tạo hình hộp và khá kín khít, do đó nếu bị ngập đủ sâu, chiếc xe có thể bị nước đẩy nổi lềnh phềnh trên mặt nước.

Trao đổi về vấn đề này, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho rằng, về nguyên lý vật lý, mọi vật thể khi ngập trong nước đều chịu tác dụng của lực đẩy Archimedes – hay còn gọi là lực nổi. Lực này có phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên và có độ lớn bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.

Đầu tháng 10, những trận mưa lớn liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão khiến nhiều tuyến phố ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc ngập sâu, hàng loạt ô tô chết máy, thậm chí trôi lềnh bềnh giữa dòng nước. Không ít người đặt câu hỏi, ô tô ngập đến mức nào thì sẽ bị mất lái và nổi lềnh bềnh lên như thuyền?

Theo anh Kiên, khi nước ngập dâng cao đến khoảng nửa bánh xe và ngập ngang sàn, trọng lượng xe vẫn đủ lớn để giữ độ bám với mặt đường. Tuy nhiên, khi mực nước vượt qua phần sàn xe, lực nổi sẽ bắt đầu phát huy đáng kể.

"Mỗi chiếc xe ô tô chiếm một diện tích trung bình khoảng 8m2. Khi phần sàn xe ngập trong nước khoảng 20cm thì đã xuất hiện lực đẩy tới xấp xỉ 1,6 tấn, ngang với trọng lượng của một chiếc sedan cỡ B. Lúc này, bánh xe không còn tì hoàn toàn xuống mặt đường mà có xu hướng khó điều khiển, thậm chí cả chiếc xe bị nổi lên mặt nước nếu cabin kín khít", anh Kiên nói.

Tuy nhiên, vị kỹ sư này cho rằng, do cấu tạo khoảng sáng gầm xe cũng như khối lượng của mỗi dòng ô tô là khác nhau, do đó khả năng lội nước nói chung và khả năng "đứng yên" trước nước ngập nói riêng cũng rất khác nhau.

"Với gầm xe sedan hiện nay vào khoảng 20cm thì với mức ngập trên 40cm là đã có thể bị mất lái và nổi. Còn với các loại như xe SUV, bán tải... do gầm cao 30-40 cm, cộng với "xác nặng" nên dù nước có ngập đến 60-70cm cũng chưa thể nổi được. Tương tự, ô tô điện có khối lượng trung bình từ 2-2,5 tấn nên lực đẩy Archimedes cũng khó làm chiếc xe bị nổi hơn", anh Kiên phân tích.

