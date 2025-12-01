Ô tô mới ế ẩm, hãng mở kênh bán xe cũ

Hàng loạt hãng xe lớn như Toyota, Ford, Kia, VinFast... triển khai chương trình "thu cũ - đổi mới", cho phép đại lý ủy quyền được thẩm định, thu mua xe đã qua sử dụng, góp phần tạo dòng chảy mới cho thị trường xe cũ.

Nhiều ưu đãi

Gần đây nhất, đầu tháng 10-2025, Honda Việt Nam chính thức bước vào cuộc đua giao dịch xe đã qua sử dụng và hỗ trợ khách hàng đổi xe mới với mức 20-30 triệu đồng tiền mặt. Xe đạt tiêu chuẩn thu mua sẽ được bảo dưỡng, thay thế linh kiện cần thiết và kiểm định lại theo tiêu chuẩn Honda toàn cầu trước khi bán ra thị trường với chứng nhận "Honda Certified Used Car". Khách hàng mua xe cũ được nhận phiếu kiểm định chất lượng chi tiết kèm chính sách bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Toyota Việt Nam cũng đang mở rộng kênh "thu cũ - đổi mới" tới nhiều đại lý, hỗ trợ khách hàng đổi xe mới bằng nhiều hình thức như bù chênh lệch, trả góp linh hoạt... Đáng chú ý, Toyota Việt Nam không chỉ thu mua xe đã qua sử dụng do hãng sản xuất mà còn mua lại từ các thương hiệu khác, giúp người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn và thị trường có thêm nguồn cung chất lượng.