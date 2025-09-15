Ô tô limousine biến dạng sau tai nạn liên hoàn, người bị thương nằm la liệt trên cao tốc

Theo thông tin ban đầu, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 3 xe ô tô đã xảy ra trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua tỉnh Ninh Bình).

Khoảng 9h45 ngày 15/9, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại Km 122 (đoạn qua tỉnh Ninh Bình). Theo đó, 3 ô tô xảy ra tai nạn gồm 1 xe bán tải (chưa rõ BKS, người điều khiển), 1 ô tô limousine mang BKS 29E-127.XX (chưa rõ người điều khiển) và một xe khách loại 30 chỗ ngồi (chưa rõ BKS, người điều khiển).