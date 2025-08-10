Ô tô lao như điên vào quán nhậu ở Gia Lai, một phụ nữ tử vong

Trần Hoàn| 08/10/2025 09:15

Đang đứng trước quán nhậu của con trai, người phụ nữ ở Gia Lai bị xe ô tô phóng tốc độ cao lao tới tông tử vong.

Sáng 8/10, ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe ô tô lao vào quán nhậu, khiến mẹ chủ quán tử vong. Người đàn ông điều khiển ô tô tên là S., trú thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương.

Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 21h24 ngày 7/10, xe ô tô màu trắng chạy với tốc độ nhanh ngang qua trước quán Xóm Nhậu, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai (trước đây là thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định). Ngay sau đó, xe này bất ngờ lùi lại rồi quay đầu lao thẳng vào quán.

Ô tô lao vào quán nhậu.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Cú lao với tốc độ nhanh, hướng tông trực diện vào 2 người đang đứng trước cửa quán. Lúc này một thanh niên kịp thời chạy thoát, còn người phụ nữ bị dồn vào bên trong dẫn đến tử vong.

Không dừng lại ở đó, tài xế S. còn lùi xe trong quán khiến một số người có mặt tại hiện trường hoảng sợ. Sau khi xe dừng, tài xế bước xuống rồi đi vào bên trong.

Tại hiện trường, bàn ghế đồ đạc trong quán nhậu bị hất tung tóe, đổ ngổn ngang, hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

