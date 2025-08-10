Ô tô lao như điên vào quán nhậu ở Gia Lai, một phụ nữ tử vong

Cú lao với tốc độ nhanh, hướng tông trực diện vào 2 người đang đứng trước cửa quán. Lúc này một thanh niên kịp thời chạy thoát, còn người phụ nữ bị dồn vào bên trong dẫn đến tử vong.

Không dừng lại ở đó, tài xế S. còn lùi xe trong quán khiến một số người có mặt tại hiện trường hoảng sợ. Sau khi xe dừng, tài xế bước xuống rồi đi vào bên trong.

Tại hiện trường, bàn ghế đồ đạc trong quán nhậu bị hất tung tóe, đổ ngổn ngang, hư hỏng nặng.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.