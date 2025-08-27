Ô tô điện có thể lội nước đến mức nào?

Khả năng lội nước của ô tô điện

Về lý thuyết, ô tô điện có lợi thế hơn xe động cơ đốt trong khi đi qua vùng ngập nước nhờ sự khác biệt về cấu tạo kỹ thuật. Do không có đường ống nạp khí và ống xả, xe điện loại bỏ được nguy cơ "thủy kích" - hiện tượng nước lọt vào xi-lanh gây hư hỏng động cơ nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, các bộ phận quan trọng như pin và động cơ điện luôn được thiết kế khép kín, có nhiều lớp bảo vệ và đạt các tiêu chuẩn chống nước như IP67.

Ngoài ra, các cổng sạc, dây điện cao áp đều được bảo vệ bằng vật liệu cách điện đặc biệt. Hệ thống quản lý pin (BMS) có khả năng phát hiện rò rỉ và tự ngắt khi có sự cố. Điều này cho phép xe có thể ngâm và lội nước ở một mức độ nhất định mà vẫn an toàn.