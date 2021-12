Ô tô đầu kéo tông hàng loạt xe máy, một người chết, 18 người bị thương

Your browser does not support the audio element.

Tối 30/12, ông Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh này phối hợp cùng với lực lượng chức năng Công an thị xã An Nhơn tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở địa bàn các xã Nhơn Lộc, Nhơn Phúc (thị xã An Nhơn) vào chiều tối cùng ngày.