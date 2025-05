Ô tô đang lưu hành tại Việt Nam sẽ được phép gây ô nhiễm mức nào?

Theo nguồn tin của VietNamNet, dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô lưu hành ở Việt Nam đã được hoàn thiện song hành cùng với dự thảo Quyết định của Thủ tướng quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn này, hiện đang lấy ý kiến các bộ ngành.

Bổ sung Mức 5 về giới hạn ô nhiễm trong khí thải ô tô

Dự thảo Quy chuẩn quy định giới hạn tối đa cho phép của 3 thông số ô nhiễm gồm Cacbon Monoxit (CO), Hydrocacbon (HC) đối với khí thải động cơ cháy cưỡng bức (xe chạy xăng) và độ khói N của khí thải động cơ cháy do nén (xe chạy dầu diesel).

Theo đó, đối với ô tô chạy xăng phổ thông (động cơ 4 kỳ), Mức 1 cho phép nồng độ CO là 4,5%, HC tối đa 1200ppm; Mức 2 cho phép nồng độ CO là 3,5%, HC là 800ppm; Mức 3 giới hạn CO là 3%, HC là 600ppm; Mức 4 giới hạn CO là 0,3-0,5%, HC là 200-300ppm; Mức 5 giới hạn CO là 0,2-0,3% và HC là 100-150ppm.

Đối với ô tô chạy xăng động cơ 2 kỳ, nồng độ HC chỉ áp dụng giới hạn 7800ppm cho cả 5 mức. Đây là các loại ô tô đời sâu, chủ yếu là xe cổ có nguồn gốc từ các nước Đông Đức.

Đối với xe chạy dầu, độ khói N cho phép Mức 1 là 72% HSU, Mức 2 là 60% HSU, Mức 3 là 50% HSU, Mức 4 là 45% HSU và Mức 5 là 35% HSU.