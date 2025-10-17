Ô tô con húc văng hàng loạt xe máy và ô tô khác đang dừng chờ đèn đỏ

Chiếc xe này tiếp tục chồm lên, húc vào đuôi một chiếc xe ô tô con màu trắng rồi lao lên phía trước tông vào một số xe máy khác.

Tại hiện trường chiếc xe ô tô trắng bị hư hỏng nặng phần đuôi, nhiều xe máy nằm trên đường. Còn chiếc xe ô tô màu đỏ thì bị lật ngang.

Đến thời điểm hiện tại, mới ghi nhận một số người đi xe máy bị xây xát nhẹ.

Vụ tai nạn xảy ra vào giờ tan tầm nên gây ùn ứ kéo dài, lực lượng CSGT đang nỗ lực điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.