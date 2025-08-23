Ô tô con biến dạng khó tin trên cao tốc, người văng xuống đường

Đình Hiếu| 23/08/2025 10:41

Sáng 23/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khiến ít nhất 2 người bị thương, ô tô con biến dạng.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ phát hiện ô tô con màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát) tự gây tai nạn tại km78 (khu vực trước trạm dừng nghỉ) cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

"Sau cú va chạm mạnh, một người bị văng ra khỏi ô tô và nằm trên mặt đường, một người khác vẫn ngồi ở ghế lái của phương tiện", nhân chứng cho biết.

Ảnh màn hình 2025 08 23 lúc 09.14.46.png
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Trần T.

Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Bước đầu xác định, có ít nhất 2 người bị thương và xác định nguyên nhân ban đầu do tự gây tai nạn.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/o-to-con-bien-dang-nguoi-vang-xuong-duong-khi-tu-gay-tai-nan-tren-cao-toc-2435231.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/o-to-con-bien-dang-nguoi-vang-xuong-duong-khi-tu-gay-tai-nan-tren-cao-toc-2435231.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Ô tô con biến dạng khó tin trên cao tốc, người văng xuống đường
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO