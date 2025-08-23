Ô tô con biến dạng khó tin trên cao tốc, người văng xuống đường

Nhân chứng tại hiện trường cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, họ phát hiện ô tô con màu đỏ (chưa rõ biển kiểm soát) tự gây tai nạn tại km78 (khu vực trước trạm dừng nghỉ) cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
"Sau cú va chạm mạnh, một người bị văng ra khỏi ô tô và nằm trên mặt đường, một người khác vẫn ngồi ở ghế lái của phương tiện", nhân chứng cho biết.
Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.
Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Bước đầu xác định, có ít nhất 2 người bị thương và xác định nguyên nhân ban đầu do tự gây tai nạn.
Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.