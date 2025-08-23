Ô tô con biến dạng khó tin trên cao tốc, người văng xuống đường

Tại hiện trường, ô tô con bị biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ văng ra khắp mặt đường.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Bước đầu xác định, có ít nhất 2 người bị thương và xác định nguyên nhân ban đầu do tự gây tai nạn.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.