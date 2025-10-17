Ô tô chỉ ngập nhẹ, phanh vẫn 'chết cứng': Coi chừng mất cả chục triệu

Những ngày mưa lớn liên tiếp do hoàn lưu của cơn bão số 11 vừa qua khiến nhiều tuyến đường tại các địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh… rơi vào cảnh ngập sâu, hàng chục nghìn ô tô trở thành "nạn nhân", gây thiệt hại lớn.

Chủ xe ngập nước than trời vì bị hét giá cứu hộ đắt đỏ, 90km tốn gần chục triệu

Nhiều chủ xe tưởng chừng “thoát nạn” vì chỉ lội qua đoạn nước nông, hoặc ngập ngang nửa bánh xe, không bị nước vào trong. Song sau vài ngày không đi tới, xe lại bất ngờ bị bó cứng phanh, di chuyển ì ạch, phát ra tiếng rít bất thường, thậm chí "kéo lê" lốp trên đường.

Trao đổi với VietNamNet về hiện tượng này, kỹ sư Trần Duy Dũng - Giám đốc kỹ thuật Gara ô tô TYD Học viện Kỹ thuật Quân sự (Cầu Diễn, Hà Nội) cho biết, lượng xe mang tới gara kiểm tra hệ thống phanh tăng mạnh sau đợt mưa lớn vừa qua.

Nhiều trường hợp xe chỉ bị ngập nhẹ, nước chưa vào đến sàn, nhưng khi hệ thống phanh dính ẩm, bùn đất và cát bám lại khiến má phanh dính chặt vào đĩa hoặc tang trống. Chiếc xe bị bó cứng bánh, khó di chuyển hoặc phát ra tiếng rít.