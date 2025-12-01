Ô tô cháy dữ dội trên phố ở Hà Nội

Đình Hiếu| 12/10/2025 08:04

Một chiếc ô tô Mercedes S450 bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên phố Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 21h ngày 11/10, trên tuyến phố Nguyễn Hoàng (đoạn gần Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội) xảy ra vụ cháy ô tô mang nhãn hiệu Mercedes S450.

W-z7106898930229_e7f508b774d9485ba7a244eb9a2b3523.jpg
Hiện trường vụ cháy ô tô trên phố Nguyễn Hoàng. Ảnh: Đình Hiếu

Theo lời nhân chứng tại hiện trường, ban đầu họ ngửi thấy mùi khét lạ. Khi ra ngoài kiểm tra, họ phát hiện phần đầu chiếc ô tô Mercedes S450 (chưa rõ biển kiểm soát) đang bốc cháy dữ dội.

W-z7106899041882_1133be7663a363b41e32c4a0b2975fc1.jpg
Phần đầu của ô tô bị thiêu rụi. Ảnh: Đình Hiếu

"Chúng tôi dùng bình cứu hỏa để dập lửa nhưng bất thành. Đến khi Cảnh sát PCCC&CNCH có mặt tại hiện trường và sử dụng những thiết bị chuyên dụng thì ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn", một nhân chứng kể lại.

W-z7106899155869_b2c8009bb90397b797a9f8b60ddd9533.jpg
Hiện chủ xe chưa có mặt tại hiện trường để làm việc với công an. Ảnh: Đình Hiếu

Đại diện Công an phường Từ Liêm cho biết, hiện tài xế không có mặt tại hiện trường, vụ cháy cũng không gây thương vong, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

