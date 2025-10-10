Ô tô bọc kín bị 'lạc trôi' ở Thái Nguyên: Đã tìm thấy 2 xế cưng ở cách nhà 500m

Theo chia sẻ từ chị Nguyễn Nguyệt Anh ở Thái Nguyên, gia đình đã tìm thấy chiếc ô tô bị nước cuốn trôi trong đợt mưa ngập vào chiều hôm qua, ngày 9/10 sau hơn 1 ngày "lạc trôi" do nước lũ.

Cụ thể, chủ xe này kể lại, vào ngày 7/10, vợ chồng chị đã cẩn thận bọc kín hai chiếc xe của gia đình là KIA Morning và Mitsubishi Attrage bằng bạt và gửi tại sân công cộng ở ngõ Ắc quy Bắc Bộ gần nhà để đề phòng mưa lũ. Tuy nhiên, vào trưa 8/10, nước dâng quá cao, cả hai chiếc xe đều bị dòng nước cuốn trôi khiến cả gia đình rất hoang mang.

Sau khoảng 1 ngày "mất tích", may mắn là cả hai chiếc ô tô của gia đình chị đã được tìm thấy ở cách nhà khoảng 500 mét, tại đường Bến Oánh, gần sông Cầu.