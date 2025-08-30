Ô tô biến dạng dưới vực, bên cạnh là thi thể đàn ông ở Lạng Sơn

Qua kiểm tra khu vực xung quanh, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đang phân hủy. Khi kiểm tra giấy tờ trong xe, cơ quan chức năng xác định nạn nhân quê ở tỉnh Bắc Ninh. Qua trao đổi với gia đình, cơ quan chức năng được biết nạn nhân đã mất liên lạc từ ngày 15/7.