Ô tô bị ngập bùn được xử lý như thế nào?

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, hàng trăm ô tô bị ngập tại Thái Nguyên được kéo về các gara tại Hà Nội để sửa chữa. Trong đó, có những xe bị chìm trong nước hoàn toàn, khiến bùn đất tràn vào khoang lái và khoang động cơ.

Theo anh Thanh Nhàn, Giám đốc gara SĐ361 ở Hà Nội, việc cứu hộ, sửa chữa những chiếc ô tô ngập nước này giống như "cấp cứu" vì càng để lâu, các chi tiết càng dễ bị hỏng hóc.

Anh cho biết nếu không được sửa chữa nhanh chóng, số tiền khắc phục sau đó có thể lên tới cả 100 triệu đồng. Nhưng nếu xử lý kịp thời, chủ xe có thể tiết kiệm được khoảng 30% con số trên. Trong đó, anh Nhàn đặc biệt lưu ý việc ưu tiên xử lý hệ thống điện.