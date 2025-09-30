Ô tô bị hư hỏng do mưa bão: Bảo hiểm vật chất có thực sự là 'cứu tinh'?

Khoảng 19h30 tối 29/9, tại khu vực gần đèo Ô Quý Hồ (phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), một vụ sạt lở ta-luy dương đã khiến đất đá đổ ập xuống, làm hư hỏng nhiều ô tô đang dừng đỗ chờ lưu thông trên đường và khiến nhiều người chứng kiến không khỏi "khiếp vía".

Theo đoạn video từ camera của nhà dân ghi lại, khi có dấu hiệu sạt lở, có 3 người đã kịp nhảy khỏi xe ô tô 16 chỗ thoát nạn. Ngoài ra, một chiếc ô tô 7 chỗ chở hai người nước ngoài bị đất đá vùi lấp, vỡ kính, bùn tràn ngập vào nội thất và hư hỏng khá nặng. May mắn không có thương vong nào được ghi nhận.

Không chỉ miền núi, trong những ngày này tại các địa phương từ Hà Tĩnh trở ra miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hoá..., mưa to gió lớn lớn khiến nhiều phương tiện bị hư hỏng, ngập nước, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.