Ô tô bị bùn đất 'nuốt chửng' còn tốn tiền sửa hơn thuỷ kích thông thường

Trong vài ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương phía Bắc như Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn… chìm trong biển nước. Nhiều tuyến đường ngập sâu, bùn đất tràn kín, hàng loạt ô tô bị ngập sâu, chết máy giữa đường. Không ít chủ xe chỉ còn biết gọi cứu hộ, đưa phương tiện đến gara trong tình trạng hư hại nặng.

Loạt ô tô 'tan nát' sau khi nổi lên từ bùn lầy ở Thái Nguyên

Nếu cảnh tượng ô tô ngập nước do mưa lớn hay triều cường đã trở nên “quen mặt” với nhiều tài xế, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM, thì việc “xế cưng” bị vùi trong hỗn hợp nước lũ và bùn đất lại ít gặp hơn.

Sự cố này thường xảy ra tại các khu vực miền núi, nơi địa hình dốc, dễ sạt lở và dòng nước lũ mang theo lượng phù sa, đất đá dày đặc. Khi nước rút đi, đất đá, bùn nhão vẫn ở lại và "nuốt chửng" các phương tiện, bất tiện cho việc cứu hộ và gây ra những hư hại khôn lường.

Câu hỏi đặt ra là: xe bị ngập bùn đất như vậy sẽ hư hại thế nào và có mức độ có khác gì so với ngập nước thông thường?