Ô tô bay đầu tiên của Mỹ chuẩn bị cất cánh sau gần 10 năm 'thai nghén'

Alef từng gây chú ý khi tung video phiên bản “Ultralight” của Model A nhảy qua một chiếc ô tô khác. Hiện tại, công ty sẽ bắt đầu thử nghiệm cách thức chiếc xe này hòa nhập với hệ thống không lưu, đồng thời nghiên cứu khả năng biến hai sân bay trên thành căn cứ cho đội xe bay trong tương lai.

Thế giới chuẩn bị chứng kiến bước ngoặt giao thông khi Alef, startup có trụ sở tại San Mateo (Mỹ), chuẩn bị thử nghiệm ô tô bay tại hai sân bay Half Moon Bay và Hollister ở Silicon Valley. Đây là dòng xe có khả năng cất cánh thẳng đứng, được thiết kế để vận hành song song với các loại máy bay khác trong không phận.

Theo kế hoạch, Alef trước mắt sẽ thử nghiệm với Model Zero Ultralight, sau đó mở rộng sang các mẫu Model Zero khác và bản thương mại Model A. Trên website, công ty cho biết họ đã theo đuổi giấc mơ chế tạo ô tô bay trong gần một thập kỷ, với mục tiêu phát triển sản phẩm thương mại đầu tiên là Alef Model A.

Xe có thể lái trên đường, cất cánh thẳng đứng, hạ cánh thẳng đứng, cũng như cơ động cả trên không và mặt đất. Đặc biệt, Model A được xếp loại “ultralight”, nghĩa là Alef không cần chứng chỉ pháp lý phức tạp để vận hành, dù điều này kéo theo một số hạn chế như chỉ được bay ban ngày và không bay qua khu dân cư đông đúc.

Về tính năng, ô tô bay Alef hoàn toàn chạy điện, có tầm lái 200 dặm trên đường và 110 dặm trên không. Khi ra mắt nguyên mẫu năm 2022, Model A đã tạo nên làn sóng bàn luận mạnh mẽ trên mạng xã hội. Alef khẳng định: “Trung bình, ô tô bay Alef tiêu hao ít năng lượng hơn Tesla hoặc bất kỳ xe điện nào khác trong mỗi chuyến đi”.