Ô tô bán tải chở quản đốc thuỷ điện và 2 người mất tích bí ẩn

Theo Công an xã Nậm Xé, sự việc được xác nhận sau khi nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Thịnh (39 tuổi, trú thôn Tu Hạ) vào ngày 29/9.

Khoảng 7h30 cùng ngày, anh Hoàng Văn Định (36 tuổi, Quản đốc thủy điện Tu Trên - Nậm Xé) đã lái chiếc xe ô tô bán tải mang biển số 24A-348.02. Trên xe còn có hai người khác là anh Hoàng Đức Giang (35 tuổi, trú xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (45 tuổi, trú xã Nậm Xé).