Ô tô 7 chỗ màu trắng bị đất, đá vùi lấp

Tối 27/10, Khu Quản lý Đường bộ 3 (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng) vừa xảy ra vụ sạt lở taluy dương khiến giao thông tắc hoàn toàn.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, một ô tô 7 chỗ màu trắng đang di chuyển trên tuyến thì bất ngờ bị đất đá từ taluy dương sạt xuống, vùi lấp gần như toàn bộ phương tiện. Hai người lớn mắc kẹt bên trong may mắn được lực lượng chức năng cứu thoát kịp thời.