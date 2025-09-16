Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn, tông văng xe máy rồi đâm gãy trụ điện ở TPHCM

Đến 12h ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT, Công an TPHCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ BKS 51D-00299 di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương.

Xe 7 chỗ chạy đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám đã mất lái, húc đổ hơn 10m dải phân cách giữa đường Trường Chinh.