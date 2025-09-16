Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn, tông văng xe máy rồi đâm gãy trụ điện ở TPHCM

Tuấn Kiệt| 16/09/2025 15:50

Húc đổ 10m dải phân cách giữa đường Trường Chinh (TPHCM), ô tô 7 chỗ lao qua chiều đường ngược lại tông văng xe máy, đâm gãy trụ điện trên vỉa hè. Tai nạn làm 3 người bị thương.

Đến 12h ngày 16/9, lực lượng chức năng phường Tân Bình phối hợp CSGT, Công an TPHCM phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn trên đường Trường Chinh.

z7017108790270_31f26377ae156372cb00a31899d72d58.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ML

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày. Thời điểm trên, ô tô 7 chỗ BKS 51D-00299 di chuyển trên đường Trường Chinh theo hướng từ trung tâm TPHCM đi ngã tư An Sương.

Xe 7 chỗ chạy đến gần giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám đã mất lái, húc đổ hơn 10m dải phân cách giữa đường Trường Chinh.

Xe này tiếp tục lao qua chiều đường ngược lại, tông văng xe máy do một người đàn ông điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Sau đó, ô tô 7 chỗ lao lên vỉa hè, đâm gãy trụ điện rồi mới dừng lại.

Theo người dân, thời điểm xảy ra tai nạn đang cao điểm và ô tô 7 chỗ chạy với tốc độ cao. May mắn, nhiều người chạy xe máy kịp né tránh.

z7017115285225_c92e3283f4283939afe3c05679ef07bf.jpg
Hơn 10m dải phân cách đường Trường Chinh bị húc đổ. Ảnh: ML

Vụ tai nạn khiến ô tô 7 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu. 3 người bị thương gồm người lái xe máy và 2 người khác ngồi trên ô tô. Sau tai nạn, cả 3 nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng đang trích xuất camera khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/o-to-7-cho-tong-vang-xe-may-dam-gay-tru-dien-o-tphcm-2443061.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/o-to-7-cho-tong-vang-xe-may-dam-gay-tru-dien-o-tphcm-2443061.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Nhịp sống
            Ô tô 7 chỗ gây tai nạn liên hoàn, tông văng xe máy rồi đâm gãy trụ điện ở TPHCM
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO