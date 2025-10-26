Ở Sài Gòn có quán cà phê 'trả công' cho người đọc sách

Giữa đường phố tấp nập, quán cà phê nhỏ trên đường Nguyễn Thái Bình (phường Bảy Hiền) dù đông khách nhưng vẫn giữ được vẻ yên ắng lạ thường. Không tiếng trò chuyện rôm rả, ở đó, khách đến uống cà phê, đọc sách không chỉ tìm sự tĩnh lặng mà còn có thể nhận tiền thưởng từ chủ quán - một ý tưởng độc đáo đang được nhiều người trẻ quan tâm.

Bạn trẻ tham gia thử thách 100 giờ đọc sách tại quán cà phê. Ảnh: NGUYỆT NHI

Từ cuối tháng 9, quán phát động chương trình 100 giờ đọc sách nhận 500.000 đồng. Khách có thể mang theo sách riêng hoặc chọn tác phẩm trên kệ của quán.

Người tham gia được phép đọc bất kỳ thể loại nào, kể cả truyện tranh. Để hoàn thành thử thách, họ cần đến quán khoảng 30 buổi, toàn bộ thời gian đọc được camera ghi nhận và cộng dồn qua nhiều ngày. Khi đạt đủ 100 giờ, người đọc sẽ nhận phần thưởng tiền mặt.