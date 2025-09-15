Ở rể tại TPHCM, chàng Tây sốc khi hàng xóm đi thẳng vào bếp xin cơm

Phải lòng ngay từ lần gặp đầu tiên

Richard (40 tuổi, quốc tịch Anh) đến TPHCM sinh sống và làm việc từ năm 2013. Lần đầu gặp Hồng Vân (33 tuổi) tại một bữa tiệc, anh đã phải lòng cô gái Việt xinh đẹp, duyên dáng.

Anh chủ động xin số điện thoại để giữ liên lạc. Tuy nhiên, Hồng Vân không mấy hứng thú vì lúc đó chị đã có bạn trai. Khi nhận được tin nhắn làm quen, chị chỉ trả lời theo phép lịch sự và giữ khoảng cách. Vài tháng sau, Richard trở về nước, và cả hai cắt đứt liên lạc.

Năm 2016, Richard sang Việt Nam công tác và nhắn tin cho Vân. Biết chị đã chia tay bạn trai, anh quyết tâm theo đuổi.

Cặp đôi đã có 5 năm nên duyên vợ chồng

Ở cách nhau 15km, mỗi lần hẹn hò, anh đều đến đón chị Vân và tiếp tục nhắn tin đến khuya. Trong mỗi cuộc trò chuyện, anh đều nghiêm túc nói muốn hẹn hò và gắn bó với chị suốt đời.