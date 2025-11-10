Ô nhiễm không khí tăng sức tàn phá của các cơn bão ở Đông Nam Á như thế nào?

Một nghiên cứu của các chuyên gia Singapore cho thấy ô nhiễm không khí có thể là một lý do khiến các cơn bão ở các quốc gia Đông Nam Á trở nên dữ dội hơn, tờ Straits Times đưa tin hôm 10-10.

Nhóm nghiên cứu của GS Steve Yim – người đừng đầu Trung tâm Biến đổi khí hậu và sức khoẻ môi trường của ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) – cùng các đồng sự đã phân tích dữ liệu vệ tinh và dữ liệu thời tiết trong 10 năm qua trên khắp Đông Nam Á.

Kết quả nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí khoa học Geophysical Research Letters vào tuần trước.