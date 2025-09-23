Nvidia và OpenAI thông báo ký thỏa thuận ‘bom tấn’ 100 tỷ USD

Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Theo trang bloomberg.com, hai công ty công bố thỏa thuận ngày 22/9 (giờ Mỹ) và cho biết đã ký thư ý định về thỏa thuận chiến lược. Khoản đầu tư nhằm giúp OpenAI xây dựng các trung tâm dữ liệu có công suất ít nhất 10 gigawatt điện, được trang bị chip tiên tiến của Nvidia để huấn luyện và triển khai các mô hình AI.

Số tiền này sẽ được giải ngân theo giai đoạn, trong đó 10 tỷ USD đầu tiên sẽ được rót ngay khi thỏa thuận được ký kết. Nvidia sẽ đầu tư bằng tiền mặt và nhận cổ phần của OpenAI. Các đợt giải ngân tiếp theo sẽ được thực hiện sau khi mỗi gigawatt công suất tính toán được triển khai.

Giới đầu tư hoan nghênh thỏa thuận này, giúp giá cổ phiếu Nvidia tăng 3,9% trong phiên giao dịch tại New York. Tính từ đầu năm, cổ phiếu của Nvidia đã tăng khoảng 37%, củng cố vị thế là doanh nghiệp giá trị nhất thế giới. Trong khi đó, OpenAI là công ty công nghệ lớn nhất toàn cầu. Tháng trước, Bloomberg News đưa tin OpenAI đã thảo luận sơ bộ về việc bán cổ phần, định giá công ty ở mức 500 tỷ USD.

Hai công ty đang dẫn đầu nỗ lực toàn cầu xây dựng trung tâm dữ liệu cho thế hệ công cụ AI mới. Dự báo dự án này sẽ tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD. Dự án này đòi hỏi chip tiên tiến, máy chủ, hệ thống làm mát và nguồn điện khổng lồ.

Quy mô hợp tác giữa Nvidia và OpenAI đặc biệt lớn: 10 gigawatt tương đương nhu cầu điện cực đại của thành phố New York.

Tổng Giám đốc điều hành Nvidia, ông Jensen Huang, tuyên bố: “Khoản đầu tư và quan hệ đối tác hạ tầng này đánh dấu bước tiến tiếp theo là triển khai 10 gigawatt để vận hành kỷ nguyên trí tuệ mới.”

Nvidia đang tận dụng sức mạnh tài chính để bảo đảm công nghệ của mình duy trì vai trò trung tâm trong hệ sinh thái AI. Thỏa thuận với OpenAI giúp công ty này thắt chặt quan hệ với một đồng minh quan trọng. OpenAI đang phát triển chatbot hàng đầu thị trường và mở rộng hạ tầng AI riêng. Thỏa thuận cũng cho thấy OpenAI sẽ tiếp tục là khách hàng then chốt của Nvidia, ngay cả khi công ty tìm kiếm thêm các nhà cung cấp khác.

Nvidia cũng thể hiện mình ủng hộ hạ tầng công nghệ trong nước vốn là ưu tiên của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nvidia đang tìm cách tạo thiện chí với Nhà Trắng trong bối cảnh cần chính quyền nới lỏng hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuần trước, Nvidia đồng ý đầu tư tới 5 tỷ USD vào Intel, nhà sản xuất chip lâu nay gặp khó khăn và hiện do chính phủ Mỹ nắm một phần.

Giám đốc điều hành OpenAI, ông Sam Altman, bình luận rằng thỏa thuận với Nvidia sẽ mở ra những đột phá AI mới nhờ bảo đảm sức mạnh tính toán cần thiết. Ông nói: “Mọi thứ bắt đầu từ tính toán. Hạ tầng tính toán sẽ là nền tảng của nền kinh tế tương lai”.

ChatGPT của OpenAI hiện được khoảng 700 triệu người sử dụng mỗi tuần và đòi hỏi lượng lớn sức mạnh tính toán để vận hành. Trước đây, OpenAI từng gặp hạn chế về năng lực xử lý khi nhu cầu khách hàng tăng cao, đặc biệt lúc ra mắt sản phẩm mới. Ngày 21/9, ông Altman đăng trên mạng xã hội rằng công ty sẽ tung ra một số sản phẩm mới “ngốn nhiều năng lực tính toán” trong vài tuần tới, với một số tính năng ban đầu chỉ dành cho gói đăng ký Pro và một số sản phẩm mới sẽ kèm thêm phí.

Nvidia và OpenAI không công bố chi tiết khoản đầu tư hoặc thời điểm thực hiện. Trong thông báo, hai công ty cho biết dự kiến hoàn tất chi tiết giai đoạn mới của quan hệ đối tác chiến lược trong vài tuần tới.

Theo ông Huang, dự án sẽ bao gồm tới 5 triệu chip của Nvidia, bằng tổng lượng chip mà công ty dự kiến xuất xưởng trong năm nay. Ông gọi đây là một dự án khổng lồ trong cuộc phỏng vấn với CNBC.

Nvidia cũng tham gia nhiều thỏa thuận mở rộng hạ tầng tính toán tại Anh, Pháp và Trung Đông, đồng thời rót vốn cho nhiều công ty khởi nghiệp AI.

Nhà phân tích Stacy Rasgon thuộc công ty Bernstein Research nhận định: “Ông Huang dường như đang trong giai đoạn ký kết liên tục. Tuy nhiên, quy mô của quan hệ đối tác với OpenAI lần này vượt trội so với tất cả thỏa thuận khác”. Ông cho rằng tác động doanh thu từ hợp tác này thậm chí còn lớn hơn cả khoản đầu tư. Mỗi gigawatt công suất trung tâm dữ liệu có thể cần tới hàng chục tỷ USD sản phẩm của Nvidia.