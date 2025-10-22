'Nvidia quá mạnh': Intel đối mặt thực tế để trở lại đường đua AI

Từ cuối thập niên 1990 đến giữa 2010, Intel gần như đồng nghĩa với khái niệm “bộ não của máy tính”. Các dòng vi xử lý như Pentium, Core i3, i5, i7 từng hiện diện trong hàng tỷ thiết bị toàn cầu. Logo “Intel Inside” trở thành một phần của văn hóa công nghệ đại chúng.

Đó không chỉ là lời cảnh báo, mà là sự thừa nhận hiếm hoi từ chính người đứng đầu của hãng từng được xem là biểu tượng công nghệ nước Mỹ.

Tan, một cựu lãnh đạo kỳ cựu trong ngành bán dẫn, thừa nhận rằng Intel đã tụt lại trong cuộc đua chip AI, lĩnh vực quan trọng nhất của công nghệ hiện đại. “20, 30 năm trước, chúng ta là người dẫn đầu, nhưng thế giới đã thay đổi. Giờ chúng ta thậm chí không còn nằm trong top 10 công ty bán dẫn hàng đầu”, ông nói.

Trong nhiều năm, Intel kiểm soát hơn 80% thị phần CPU, lợi nhuận ổn định và ảnh hưởng sâu rộng đến toàn ngành. Tuy nhiên, thành công quá lâu khiến hãng trở nên cồng kềnh và bảo thủ. Khi thế giới bước vào thời đại điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, Intel vẫn trung thành với triết lý “CPU là trung tâm”, chậm chuyển hướng sang GPU – loại chip được thiết kế cho xử lý song song, nền tảng của công nghệ AI hiện đại.

Cột mốc quan trọng nhất diễn ra năm 2018, khi Intel từ chối đầu tư vào OpenAI, vì cho rằng công nghệ này “chưa thể sinh lời trong tương lai gần”. Trong lúc Intel còn do dự, Nvidia nhanh chóng trở thành đối tác chủ chốt của các trung tâm nghiên cứu và công ty công nghệ lớn, cung cấp GPU cho mọi hoạt động huấn luyện mô hình AI.

Khi ChatGPT ra mắt năm 2023, nhu cầu GPU tăng vọt. Theo Yahoo Finance, bất kỳ công ty nào tham gia vào AI đều gần như chắc chắn là khách hàng của Nvidia.

Những con số sau đó khẳng định điều đó: Nvidia chiếm hơn 80% thị phần GPU phục vụ AI toàn cầu, trong khi Intel vẫn đang vật lộn mở rộng mảng GPU non trẻ của mình.

Khi Intel vật lộn với quá trình tái cấu trúc, Nvidia đã bước lên vị thế mới. CEO Jensen Huang đã nhìn thấy tiềm năng của GPU từ sớm. Từ một công ty chỉ chuyên về đồ họa, Nvidia mở rộng sang chip mạng, chip AI, và điện toán hiệu năng cao, với nền tảng CUDA trở thành tiêu chuẩn vàng trong ngành.