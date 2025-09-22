Nvidia chi gần tỷ USD để có được sự phục vụ của một nhân tài

Hồi tháng 6, Meta từng chi 14,3 tỷ USD để đưa nhà sáng lập Scale AI - Alexandr Wang về, trong khi Google và Microsoft cũng có các thương vụ tương tự với Windsurf và Inflection.

Nvidia vốn ít tham gia thâu tóm trực tiếp. Thương vụ lớn duy nhất trước đó là mua Mellanox (2019) với giá 6,9 tỷ USD, mang về công nghệ mạng then chốt cho thế hệ chip Blackwell.