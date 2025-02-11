Nvidia bán 260.000 chip AI cho Hàn Quốc

Thông báo được đưa ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức ở Hàn Quốc, nơi Nvidia công bố một loạt thỏa thuận hợp tác với bốn tập đoàn lớn nhất nước này gồm Samsung Electronics, SK Group, Hyundai Motor Group và NAVER Cloud - nhà cung cấp điện toán đám mây hàng đầu, tương đương với Amazon Web Services hoặc Google Cloud.

Theo Nvidia, sau các thỏa thuận này, tổng số chip AI của hãng được sử dụng tại Hàn Quốc sẽ tăng hơn bốn lần, từ 65.000 lên hơn 300.000 chip. Hãng không tiết lộ giá trị hợp đồng hoặc thời gian triển khai chi tiết, song khẳng định đây là một phần trong chiến lược quốc gia về AI có chủ quyền - xu hướng toàn cầu khi các nước muốn tự chủ về hạ tầng và mô hình AI.

Nvidia dự đoán thị trường AI có chủ quyền sẽ đạt quy mô 1.500 tỷ USD trong vài năm tới. Trong báo cáo tài chính quý II công bố tháng 8, công ty cho biết các dự án AI quốc gia có thể đóng góp hơn 20 tỷ USD doanh thu cho năm tài chính 2026.