Nvidia, AMD trả 15% doanh thu chip bán tại Trung Quốc cho Chính phủ Mỹ

Tờ FT dẫn lời nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết Nvidia sẽ chia 15% doanh thu từ dòng chip H20 bán tại Trung Quốc, trong khi AMD áp dụng tỷ lệ tương tự với chip MI308.

Đây là điều kiện để hai hãng được cấp giấy phép xuất khẩu sang thị trường này từ cuối tuần trước. Hiện Washington chưa quyết định sử dụng số tiền này vào mục đích gì.