'Nút thắt' mặt bằng đe doạ tiến độ cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Công trường “bất động”

Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành dài 52 km, là trục kết nối quan trọng giữa TP.HCM và Đồng Nai. Đây được xem là một trong những công trình hạ tầng giao thông cấp bách, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Mặc dù vậy, sau hơn 6 tháng Thủ tướng phát lênh khởi công, dự án vẫn đang “giẫm chân tại chỗ”. Được biết, tiến độ bàn giao mặt bằng đang là vướng mắc lớn nhất hiện nay của dự án.

Theo kế hoạch, công tác phê duyệt phương án bồi thường và giải ngân vốn bố trí cho công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư sẽ hoàn thành trước 30/10/2025 và bàn giao 100% mặt bằng vào 31/12/2025. Tuy nhiên đến nay tiến độ bàn giao mặt bằng mới đạt 28% kế hoạch.