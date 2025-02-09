Nút nhựa nhỏ trên dây đai an toàn ô tô có tác dụng gì?

Dây an toàn là một trong những trang bị an toàn quan trọng nhất trên xe hơi, xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và nhanh chóng trở thành “lá chắn” đầu tiên bảo vệ người lái trước các cú va chạm, chấn thương cổ hay đập mặt vào vô lăng. Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của dây an toàn cũng dễ hiểu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Không nhiều người biết được tác dụng thực sự của nút nhựa nhỏ được đính trên dây an toàn. Ảnh: Ngô Minh

Hãy lấy nút nhựa nhỏ mà bạn nhìn thấy ở giữa dây đai an toàn làm ví dụ, nút này cách một khoảng ngắn so với chốt khóa ở phần eo, có thể có một nút đôi trên dây đeo vai. Nhưng có bao nhiều người trong số tài xế đang lái xe biết được công dụng thực sự của nút nhựa nhỏ nằm gần chốt khóa.