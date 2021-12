'Nuốt không trôi' với hit của Erik được Hà Anh Tuấn cover lại

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau rần rần màn thể hiện ca khúc Ghen của Hà Anh Tuấn. Ghen vốn là một bản hit của ca sĩ Min - Erik, do Khắc Hưng sáng tác đã quá quen thuộc với nhiều người, nay được phối lại theo âm hưởng Jazz, một phiên bản hoàn toàn khác biệt.

Bản beat mới này của Ghen được remake cầu kỳ hoành tráng tạo nên âm vang dồn dập. Thế nhưng bản cover lại vấp phải hàng loạt ý kiến trái chiều.