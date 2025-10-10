Nườm nượp 'xế cưng' ngập nước được bọc kín biển số cứu hộ về gara

Các gara sửa chữa xe hơi ở nhiều phường thuộc tỉnh Thái Nguyên bắt đầu trong tình trạng quá tải, khi nhiều xe bị ngâm nước lũ hơn 3 ngày được đưa đến phục hồi.

Những chiếc xe chưa thể đưa đến cơ sở sửa chữa, để ở khu dân cư, được chủ dán giấy che biển kiểm soát.

Tại phường Phan Đình Phùng, một chiếc Hyundai được chủ thuê xe cẩu đến chở đi nhưng trọng tải của chiếc cẩu này không đủ. Sau đó, chiếc cẩu đã rời đi nơi khác.