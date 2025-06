'Nước vâng lời' - trợ thủ đắc lực của tội phạm tình dục và những tác hại khôn lường của loại chất lỏng không màu, không mùi 'trong truyền thuyết'

Vài năm gần đây, hàng loạt loại thuốc như "nước vâng lời" hay "nước ma thuật" được 1 bộ phận thanh niên Trung Quốc lùng mua. "Nước thần" có thể làm cho người dùng cảm thấy hưng phấn khi dùng liều thấp, nhưng sử dụng kết hợp với rượu hoặc dùng liều cao thì có thể gây hôn mê, thậm chí tử vong.



Những loại "thuốc thần" kể trên là 1 dạng chất lỏng không màu và không mùi, khi dùng quá liều, con người sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hoặc mất trí nhớ tạm thời. Nó có tên đầy đủ là Gamma-Hydroxybutyate (viết tắt GHB), có cách gọi dân dã là "nước ngoan ngoãn", "nước vâng lời", "nước cám dỗ", "nước ma thuật"... GHB là 1 loại thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, do tác dụng an thần mạnh, nó thường được sử dụng để chống động kinh và co giật.



Tuy nhiên, gần đây 1 số tội phạm đã mua nguyên liệu làm GHB thông qua các kênh mua sắm trực tuyến bất hợp pháp và sử dụng các xưởng ngầm để thực hiện gia công, đóng gói, thay đổi tên gọi rồi tung lên bán trực tuyến rất suôn sẻ.

Mua chất cấm một cách dễ dàng