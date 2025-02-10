Nước sông Cầu dâng cao, hàng nghìn hộ dân ở Bắc Ninh bị cô lập

Theo ghi nhận ngày 2/10, tại phường Vân Hà và khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, nước sông Cầu dâng nhanh khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Hàng nghìn hộ dân phải sống trong tình trạng bị chia cắt, đi lại khó khăn, nhiều nơi hoàn toàn bị cô lập.

Tại phường Vân Hà, mực nước sông Cầu dâng cao đã tràn vào khu dân cư, bao vây và cô lập hơn 2.100 hộ dân với khoảng 8.200 nhân khẩu tại các tổ dân phố Thổ Hà và Yên Viên.

Hàng nghìn người dân ở Bắc Ninh bị cô lập do nước sông Cầu dâng cao.

Nhiều ngôi nhà tại khu vực bị ngập đã chìm hoàn toàn tầng 1, khiến sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn. Hầu hết các hộ đều phải di chuyển lên tầng 2 để trú ngụ tạm thời.

Các sinh hoạt như nấu ăn, tắm giặt, thậm chí đi vệ sinh đều trở nên bất tiện, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ. Nhiều gia đình phải dùng thuyền để di chuyển trong khu vực, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhiều ngôi nhà tại khu vực bị ngập đã chìm hoàn toàn tầng 1.

Người dân những khu vực này cho biết, tình trạng ngập lụt gần như xảy ra hàng năm, vì vậy họ đã phần nào thích nghi. Các hộ gia đình tại tổ dân phố Thổ Hà, phường Vân Hà và khu Vạn Phúc, phường Kinh Bắc đã chủ động kê cao tài sản, theo dõi sát sao mực nước để kịp thời ứng phó khi nước tiếp tục dâng.