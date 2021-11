Nước rút cuối năm: Không lo thiếu đơn hàng, chỉ sợ thiếu người làm

Đơn hàng dồi dào

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 ước tăng 6,9% so với tháng trước. Xuất khẩu ước tính đạt kim ngạch 27,3 tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Tiêu dùng trong nước tháng 10 cũng tăng trở lại với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 357.900 tỷ đồng, tăng 18,1% so với tháng 9...

TP.HCM, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do dịch Covid-19 lần thứ 4, nay đang trên đà phục hồi sản xuất.

Hoạt động trở lại từ đầu tháng 10, Công ty TNHH May mặc Dony đang tăng cường sản xuất để kịp trả đơn hàng cho đối tác. Điều đáng mừng, ngay khi hoạt động trở lại, DN ký được hàng loạt đơn hàng xuất khẩu đi châu Âu, Trung Đông, Mỹ và Nhật Bản, tổng giá trị khoảng 2 triệu USD. Với quy mô gần 100 lao động, DN phải làm liên tục từ nay cho đến qua Tết Nguyên đán, đại diện công ty cho biết.

DN dệt may bắt đầu phục hồi sản xuất, đơn hàng dồi dào.

Công ty Việt Thắng Jean (TP. Thủ Đức) cũng hoạt động trở lại từ đầu tháng 10, với gần 600 công nhân. DN đang nỗ lực để xuất xưởng 1,2 triệu sản phẩm sang 8 nước châu Âu. Hiện quần áo của Việt Thắng Jean đã lên kệ ở khắp châu Âu để bán vào dịp Noel và năm mới thông qua vận chuyển bằng máy bay. Công ty đã nhận đơn hàng đến hết tháng 6/2022.