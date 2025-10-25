Nước ngập sâu, người dân TPHCM vác vali lội bì bõm đi ngủ nhờ

Tối 24/10, triều cường trên sông Sài Gòn dâng cao, vượt mức báo động, nước tràn qua bờ kè đổ vào nhiều khu dân cư, làm ngập sâu đường Bình Quới – trục chính của bán đảo Thanh Đa.

Người dân bì bõm dắt xe qua đoạn nước ngập hơn nửa bánh.

Nhiều khu vực ven sông ngập sâu tới cả mét. Em Nguyễn Trọng Thắng cùng người thân lội nước, vác vali và đồ đạc sang nhà người quen để ngủ nhờ.