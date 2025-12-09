Nước Mỹ đồng loạt tưởng niệm sự kiện 11-9-2001

Thân nhân của gần 3.000 người thiệt mạng đã cùng các quan chức và chính trị gia tham dự các buổi lễ tưởng niệm tại New York, Lầu Năm Góc và Shanksville, Pennsylvania hôm 11-9 (giờ địa phương).

Người Mỹ đang kỷ niệm 24 năm kể từ vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, với các buổi lễ long trọng, hoạt động tình nguyện và các hoạt động khác để tưởng nhớ các nạn nhân.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại trụ sở Lầu Năm Góc ở Virginia, nơi 184 quân nhân và thường dân thiệt mạng trong một vụ không tặc. "Vào ngày định mệnh đó, những con quái vật hung dữ đã tấn công biểu tượng của nền văn minh chúng ta. Tuy nhiên, tại Virginia, New York và trên bầu trời Pennsylvania, người Mỹ không hề do dự. Họ đã đứng vững trên đôi chân của mình và cho thế giới thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục…” - tổng thống Mỹ nói.

Bà Jennifer Nilsen, người có chồng là ông Troy Nilsen, làm việc trên tầng 103 của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC) ở New York, nơi cũng bị tấn công, nói: “Ngay cả 24 năm sau, điều đó vẫn thật đau lòng”.

James Lynch, bị mất cha là ông Robert Lynch trong vụ tấn công WTC, chia sẻ ông và gia đình sẽ tham dự một buổi lễ gần quê nhà ở New Jersey trước khi dành cả ngày ở bãi biển.