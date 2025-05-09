Nước mắt, nỗi nhớ và nghị lực của thầy trò Làng Nủ trước thềm năm học mới

Đi theo con đường duy nhất và sâu hun hút dẫn từ phố vào bản, cách trung tâm UBND xã Phúc Khánh (Lào Cai) khoảng 6km, sẽ thấy Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh hiện ra.

Sáng 4-9, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của những ngày thu, thầy cô cùng hơn 300 học sinh nhà trường đang tập duyệt cho buổi lễ khai giảng năm học mới sẽ diễn ra vào ngày mai (5-9).

Học sinh Trường Tiểu học và THCS số 1 Phúc Khánh, xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, trong buổi tập duyệt cho lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: PHI HÙNG

Trưởng thành sau 1 năm nhìn lại

Lào Cai là một trong số những tỉnh Tây Bắc bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi hoàn lưu bão số 3. Đặc biệt, trận lũ quét xảy ra vào tháng 9-2024 đến giờ vẫn để lại nỗi đau âm ỉ chưa nguôi trong lòng người dân nơi đây.

Em Mông Hoàng Thảo Ngọc, nạn nhân của trận lũ dữ ấy, không dám nghĩ lại về những gì đã xảy ra. Khi biến cố ập đến, Ngọc bị lũ cuốn trôi. “Em có tỉnh một lần, kêu cứu nhưng không ai nghe thấy, sau đó nước ập đến, em lại bị cuốn đi rồi không biết gì nữa”, cô bé 12 tuổi nhớ lại.

Ngọc được tìm thấy cách nhà 1km trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, 1 giờ đồng hồ sau khi bị lũ cuốn đi. Đúng 1 ngày sau, cô bé được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) trong tình trạng rất nguy kịch.

Tại đây, em và các thầy thuốc đã có một cuộc chiến đấu ngoan cường trong suốt 50 ngày để giành giật sự sống. Ngọc không bỏ cuộc, và các thầy thuốc cũng vậy.

“Khi tỉnh dậy, những người đầu tiên em nhìn thấy là bố mẹ, em đã rất hạnh phúc”, giọng em nghẹn lại.