Nước lũ tràn về, chia cắt nhiều nơi ở Lạng Sơn

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tục xảy ra mưa lớn, gây lũ lụt và sạt lở tại nhiều địa phương. Nước lũ đổ về ồ ạt ở các huyện miền núi, khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt và nhiều tuyến đường bị hư hỏng nghiêm trọng do sạt lở đất.

Nước lũ tràn qua đường tại xã Hữu Liên. Ảnh: D.Q

Ngày 27/8, trao đổi với phóng viên VietNamNet, ông Khổng Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND xã Hữu Liên (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trên địa bàn xã hiện có nhiều khu vực bị thiệt hại do mưa lũ.

Từ ngày 25 đến nay, 15 hộ dân tại thôn Tân Lai bị ngập nhà, buộc phải di dời tài sản và tìm nơi ở tạm. Tại thôn Làng Que, nước lũ đang tràn qua cầu Là Đảng, đoạn ngập có chiều dài khoảng 50m, mực nước dâng cao khoảng 30cm.