Nước lũ tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên

Tối 9/10, đại diện Đội CSGT đường bộ số 15 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết, nước đã tràn lên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, khiến một đoạn tuyến bị ngập úng.

Cụ thể, tại Km29 cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, hướng Thái Nguyên đi Hà Nội (đoạn gần sông Cà Lồ), mực nước ngập khoảng 20cm, kéo dài hơn 100m.