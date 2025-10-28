Nước lũ tiếp tục dâng cao trong đêm, nhiều khu vực ở TP Huế ngập sâu, chia cắt

Đến tối 27/10, hàng chục xã, phường của thành phố Huế bị ngập lụt, trong đó nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Các sông Ô Lâu, Truồi, Bù Lu… cũng dâng cao, đe dọa an toàn của hàng nghìn hộ dân vùng thấp trũng.

“Em thấy tình hình nước càng ngày càng lên cao, lên nhanh. Năm nay em thấy lụt to hơn mọi năm, nhưng vì mình có sự chuẩn bị nên không bất ngờ. Đồ đạc sinh hoạt đã nhờ anh em xung quanh kê hàng hóa vào tủ lạnh. Giờ nước vẫn còn dấu hiệu đang lên, nước lên trong đêm thực sự là nguy hiểm”, chị Phan Thị Bích Thu ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế lo lắng.

Ngập lũ trên diện rộng

Nước lũ gây ngập nhiều tuyến phố

Hiện nay, các tuyến đường trong Kinh thành Huế đều bị ngập sâu, nhiều di tích lịch sử đang bị nước lũ bủa vây. Các tuyến phố trung tâm ở cả bờ nam và bờ bắc sông Hương đều ngập trắng xóa, có nơi nước sâu đến hai mét, nước chảy xiết mạnh.

Một số tuyến đường thấp trũng ngập sâu rất nhiều gia đình bị cô lập, nước lên nhanh, không có nơi trú ẩn, phải kêu cứu trong đêm. Lực lượng cứu hộ vẫn đang cố gắng tiếp cận sớm nhất có thể.

Nhiều tuyến đường chưa từng ngập nước (trừ lụt lịch sử năm 1999) như Nguyễn Trường Tộ, Phan Bội Châu, Ngô Quyền…vẫn bị ngập sâu. Bệnh viện Trung ương Huế cũng bị ngập, bệnh nhân phải di chuyển lên cao. Lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ túc trực suốt đêm để hỗ trợ người bệnh di dời, bảo vệ tài sản.

Anh Nguyễn Thanh Tùng, ở đường Nguyễn Tường Tộ, phường Thuận Hóa cho biết, đã rất nhiều năm mới thấy trận lũ lớn như thế này. “Năm này lũ rất là cao, các trục đường Nguyễn Trường Tộ chúng tôi ở đây hiếm khi có nước lên 60 cm, nhưng năm nay ở trong nhà cũng gần 40-50 cm. Ở các vùng khác khả năng sẽ ngập rất sâu. Ở đây năm 1999 có bị ngập, từ đó đến giờ mới ngập lại”, anh Tùng nói.

Lực lượng vũ trang di dời người già và trẻ em đến nơi an toàn

Lực lượng chức năng di dời bệnh nhân ở Bệnh viện Trung ương Huế

Mưa lớn liên tục trong nhiều giờ qua cũng khiến nước lũ tràn qua cao tốc La Sơn-Túy Loan, đoạn qua địa phận thành phố Huế. Tại khu vực Km12+000 đến Km14+000, taluy dương bị sạt lở nghiêm trọng, hàng chục khối đất đá, cây gỗ đổ tràn xuống mặt đường, khiến giao thông tê liệt hoàn toàn. Một số phương tiện bị mắc kẹt giữa dòng nước; trong đó có một ô tô bị hư hỏng nặng, phải huy động xe cứu hộ đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Không chỉ trên cao tốc, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Phú Lộc, Lộc An và Hưng Lộc cũng ngập sâu kéo dài hàng trăm mét, do nước từ dãy Bạch Mã đổ về. Trong một diễn biến khác, mực nước sông Hương theo dự báo liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ, thành phố Huế. Để bảo vệ công trình, ngành Đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá, gần 700 tấn án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Trước đó, sáng ngày 27/10, tàu Thái Hà 8888 chở xi măng từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Vân Phong (Khánh Hòa) đã chìm ngoài khơi thị trấn Lăng Cô), cách Hòn Sơn Chà khoảng 2km. Thời điểm gặp nạn, tàu có 8 thuyền viên. Toàn bộ thuyền viên đã rời tàu bằng xuồng cứu sinh và được tàu LONG SƠN 38 hỗ trợ đưa vào Đà Nẵng an toàn.

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, chính quyền thành phố Huế đã huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, dân quân và phương tiện cơ giới tham gia sơ tán, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm. Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai khẩn trương suốt đêm.

“Đối với các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên dịa bàn thành phố đã mở tất cả các cửa van để đón lũ.Hiện nay các hồ đang vận hành an toàn. Đối với các hồ chứa thủy điện tiếp tục vận hành đã đạt mực nước dâng bình thường. Đối với các hồ Hương Điền và Bình Điền hiện nay đang vận hành theo tình huống bất thường Q đến bằng Q đi. Hồ Tả Trạch hiện nay đang vận hành tất cả các van điều tiết”, ông Đặng Văn Hòa, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết.

Hiện mưa lớn vẫn tiếp diễn, nước trên các sông tiếp tục dâng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, không đi qua khu vực ngập sâu hoặc sạt lở, đồng thời chủ động phòng tránh trong đêm, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.