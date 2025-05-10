Nước lũ đổ từ sân golf khiến nhà dân ở Bắc Ninh thiệt hại nặng

XEM CLIP:

Nhiều hộ dân ở phường Vân Hà cho biết, chiều 30/9, trận mưa lớn kéo dài đã khiến nước từ khu vực sân golf Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) đổ về khu dân cư, gây thiệt hại nặng cho các hộ tại tổ dân phố Sơn Hải và Tân Sơn.

Nhiều hộ dân sống gần ngay sân golf bị nước đổ xuống gây ảnh hưởng.

Ghi nhận của phóng viên VietNamNet, dòng nước chảy xiết từ phía sân golf đổ xuống đã khiến nhiều khu vực ngập úng, xói lở, cuốn trôi tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Nhà cửa ngổn ngang, tài sản hư hỏng nặng

Ông Lê Đình Giang, Tổ trưởng tổ dân phố Sơn Hải, cho biết dòng nước đổ về quá mạnh khiến người dân không kịp trở tay, nhiều hộ dưới chân núi Con Voi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng.

Gia đình thiệt hại nặng nhất là ông Lê Văn Ba (SN 1979), thuộc diện hộ nghèo và là người khuyết tật phải ngồi xe lăn. Sau khi nước rút, ngôi nhà của ông trở nên tan hoang: gian bếp hư hỏng hoàn toàn, tường nứt nẻ, bùn đất phủ kín nền và sân. Nước lũ cũng cuốn đổ nhiều tài sản như tủ lạnh, máy bơm, máy lọc nước và làm sập hơn 50m tường rào.