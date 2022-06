Nước lũ dâng cao ngang người, ô tô "bơi" ở phố núi Sơn La

Nhiều xe ô tô do mưa lớn kéo dài, mực nước dâng cao đã chết máy, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an TP Sơn La đã được huy động tới cứu hộ.

Lực lượng chức năng cứu hộ nhiều xe ô tô bị chết máy tại các tuyến đường ngập sâu ở TP Sơn La (Ảnh: Tuổi trẻ Công an Sơn La).

Theo Công an tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh cũng đã huy động 40 cán bộ chiến sĩ và 3 xe ô tô để hỗ trợ học sinh qua các điểm ngập đến các điểm thi trong kỳ thi vào lớp 10; phối hợp cùng các lực lượng chức năng sơ tán người và tài sản của một số hộ dân bị ngập nặng tại điểm bản Phiêng Ngùa, xã Chiềng Xôm.