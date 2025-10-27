Nước lũ ào ạt tràn qua cao tốc La Sơn – Túy Loan, giao thông tê liệt

Sáng 27/10, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước lũ từ sườn đồi ào ạt tràn qua tuyến cao tốc La Sơn – Túy Loan (đoạn Km14, thôn Xuân Phú, xã Khe Tre, TP Huế), khiến nhiều đoạn bị ngập sâu, sạt lở đất đá và giao thông bị chia cắt.

Theo người dân địa phương, khoảng 6h sáng, dòng nước đục ngầu kèm theo bùn đất từ khu vực taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường cao tốc. Mưa ngày càng lớn, nước từ đầu nguồn tiếp tục tràn về khiến tình hình thêm phức tạp.