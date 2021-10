Nước khoáng - Mỹ phẩm đa năng, bạn biết chưa?

Nhúng 10 đầu ngón tay vào bát nước khoáng mặn trong 10 phút/ ngày. Các ngón tay sẽ bóng hồng, giảm gãy móng. Công thức này tốt cho những người thường xuyên sơn móng.

Thận trọng!

Khi làm đẹp da không dùng nước khoáng có ga. Nếu mua phải nước có ga, bạn đổ chai nước vào âu lớn để sau 30-40 phút cho bay hết khí carbon dioxide rồi trút lại vào chai sử dụng. Loại khí từ ga này có thể gây kích ứng và làm khô da.

