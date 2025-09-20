Nước đi của Quang Anh Rhyder

Nước đi sau hiệu ứng Anh trai say hi

Nguyễn Quang Anh, quán quân The Voice Kid 2013, là một trong những gương mặt được khán giả chú ý từ công chúng từ bé. Ánh hào quang năm xưa không bảo đảm cho anh con đường bằng phẳng. Sau thời gian im ắng, Quang Anh trở lại với rap bằng nghệ danh Rhyder và tham gia Rap Việt mùa 3.

Quang Anh Rhyder.

Dù thể hiện được khả năng sáng tác và hát hook, Rhyder vẫn gây tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng anh nên dừng bước từ vòng 2. Không chạm đến ngôi quán quân, nhưng sự hiện diện của cựu quán quân cuộc thi hát trong chung kết một sân chơi rap đã khiến anh trở thành trường hợp đặc biệt, mở ra cánh cửa cho những hướng đi mới như melodic rap hay punk rap.