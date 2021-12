Nước dâng ngang người, dân lội lũ vẫy tay gọi cứu trợ mì tôm, nước uống

Your browser does not support the audio element.

Ghi nhận của PV Dân trí, sáng 1/12, tại xã Phước Nghĩa (huyện Tuy Phước, Bình Định), nước vẫn ngập vào nhà dân, có khu vực nước vẫn còn ngập sâu hơn 1 m. Người dân chỉ di chuyển bằng thuyền, trong đó nhiều hộ đang trong tình trạng thiếu lương lượng, cần sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương.

Nước lũ cô lập, người dân xã Phước Nghĩa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chèo thuyền nhận mì tôm.