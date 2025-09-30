Nước chảy như thác vào hầm chung cư ở Hà Nội, người dân bất lực dùng ván ngăn

Trận mưa lớn kéo dài từ rạng sáng 30/9 do hoàn lưu bão số 10 khiến nhiều tuyến đường Hà Nội chìm trong biển nước, giao thông tê liệt. Không chỉ mặt phố, nhiều hầm chung cư trên địa bàn Thủ đô cũng rơi vào cảnh ngập sâu.

Tại khu vực Cầu Giấy và Ba Đình, mưa lớn đổ xuống khiến nước không kịp thoát, nhanh chóng dồn xuống các tầng hầm. Đoạn video ghi lại cảnh người dân hối hả dùng ván gỗ để chặn dòng nước đang ồ ạt tràn vào hầm một tòa nhà tại số 44 đường Liễu Giai thu hút nhiều lượt xem.

Theo thông tin chia sẻ từ anh Phạm C., người đăng tải video, do tình trạng nước ngập sâu hơn 1m nên việc chặn nước dường như không thể. Nước tràn dữ dội vào hầm để xe khiến người dân không kịp xoay sở.