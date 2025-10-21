Núi nứt toác nguy hiểm trước bão số 12, sơ tán khẩn cấp 216 người

Chiều 21/10, ông Phạm Văn Rạch - Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, cho biết chính quyền đã phối hợp cùng các đoàn thể và Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức vận động, di dời 61 hộ dân với 216 nhân khẩu sống bên sườn núi Gò Oát, thôn Ba Lang - khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đến nhà văn hóa thôn Nước Sung (cũ) và nhà văn hóa thôn Hóc Đô để đảm bảo an toàn.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống và bố trí lực lượng túc trực 24/24 để kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày tránh trú bão”, ông Rạch nói.