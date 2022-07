Nửa đêm, cô gái bị hàng xóm gọi cửa xin được 'ngủ cùng em đêm nay'

Cùng với bức thư, cô gái còn đăng clip trích xuất từ camera an ninh cho thấy 1 người đàn ông hói đầu đứng trước cửa nhà cô, vài ba lần đi qua đi lại gọi "em ơi, em", rồi nhét bức thư qua kẽ cửa. Video trích xuất camera cho thấy người đàn ông rình mò rồi gọi "em ơi, em" ở ngoài cửa nhà

Sau khi vụ việc xảy ra, sáng 1/7, M.P đã cùng người thân lên phường trình báo cơ quan công an để truy tìm người đàn ông nói trên.

Chia sẻ với VTC, M.P cho biết: "Ban đầu em khá là lo sợ vì khi đó ở nhà một mình. Sau hôm đấy bố mẹ em có lên và check camera được thì thực sự em thấy rất ghê tởm bởi người thực hiện hành vi này lại là người hơn cả tuổi bố em.